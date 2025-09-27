Napoli Conte | Buongiorno e Rrahmani sono out abbiamo avuto qualche altro problema…
Tempo di lettura: 3 minuti Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha presentato il big match di domenica sera a San Siro contro il Milan. Di seguito le sue parole in conferenza stampa: Come stanno Buongiorno e Rrahmani? “Non è stata una settimana fortunata. Entrambi non sono presenti, abbiamo avuto qualche altro problema. Dovremo essere bravi a trovare la soluzione”. Sarà una prima vera verifica in campionato? “Quando giochi contro squadre come Milan, Inter e Juventus sono sempre big match. E ogni anno partecipano per ambire al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, sarà una partita difficile ma anche una bella vetrina a San Siro per i ragazzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
