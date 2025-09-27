Napoli che batosta | Ecco quanti attaccanti sono più forti di Hojlund

Si apre in diretta il dibattito sugli attaccanti e in particolare su Rasmus Hojlund: ecco chi sono i bomber migliori del danese. Il nuovo centravanti del Napoli ha rilasciato un’intervista a la Repubblica, dove ha citato alcuni dei suoi idoli e colleghi di reparto. Ha innanzitutto specificato di ammirare Cristiano Ronaldo. D’altronde, Hojlund è un ex Manchester United. Fabrizio Cacciatore risponde alle parole di Hojlund (TvPlay) Nell’intervista, il danese ha anche dichiarato che “ Lukaku, Lautaro Martinez e Vlahovic sono più forti “, ma subito dietro questi tre attaccanti c’è proprio Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Tvplay.it

