Napoli Basket il precampionato si chiude con una sconfitta in Spagna

27 set 2025

Il Napoli Basket chiude il suo precampionato con una sconfitta in Spagna contro il Girona per 118-96. Non basta agli azzurri una prova super di Flagg, autore di ben 30 punti.Nonostante un’ottima partenza, con un parziale di 3-11, gli uomini di Magro subiscono l’immediata rimonta dei padroni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

