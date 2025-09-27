Napoli Basket il precampionato si chiude con una sconfitta in Spagna
Il Napoli Basket chiude il suo precampionato con una sconfitta in Spagna contro il Girona per 118-96. Non basta agli azzurri una prova super di Flagg, autore di ben 30 punti.Nonostante un’ottima partenza, con un parziale di 3-11, gli uomini di Magro subiscono l’immediata rimonta dei padroni di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
