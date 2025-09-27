Napoli Antonio Conte ha un pupillo in squadra ed è napoletano

Dailynews24.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasquale Mazzocchi rappresenta una delle figure più particolari della rosa del Napoli di Antonio Conte. L’esterno campano, arrivato due anni fa, non ha trovato spazio in questo avvio di stagione, ma la sua presenza resta tutt’altro che marginale. Pur non essendo tra i titolari fissi, il tecnico pugliese lo considera una pedina preziosa in caso . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - antonio

Napoli, Antonio Conte inizia male: ko 2-0 con l'Arezzo (Serie C) al debutto

Il gigante col turbante: come Beukema si è preso la Serie A e ha conquistato Napoli. Un leader silenzioso, quasi insuperabile nei duelli e con la mentalità giusta per il calcio di Antonio Conte

Napoli accoglie De Bruyne: oggi il primo incontro con Antonio Conte

DIRETTA Milan-Napoli, la conferenza di Conte: seguila live - Le parole in conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Milan- Lo riporta calciomercato.it

napoli antonio conte haMilan-Napoli, retroguardia azzurra in emergenza: le parole di Conte in conferenza stampa - Rompicapo difesa per l'allenatore azzurro che si ritroverà anche - Come scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Antonio Conte Ha