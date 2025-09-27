L’allenatore rossonero, durante la conferenza stampa pre partita, si è espresso senza filtri sul match Tutto pronto per il big match di domani sera tra Milan e Napoli. Alla vigilia della partita, mister Allegri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa. Presso il centro sportivo di Milanello, il tecnico si è lasciato andare a dichiarazioni nette sull’incontro e sull’avversario di domani. “Conte favorito, ma.”: Allegri lancia la sfida in conferenza. Il primo pensiero di Allegri va a Rafa Leao, il fuoriclasse che tiene in ansia i tifosi rossoneri. “ Leao è recuperato e sarà a disposizione ma ha fatto due mezzi allenamenti con noi ed è fermo da 45 giorni facendo solo differenziato”, lasciando intendere che partirà dalla panchina. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Allegri è sicuro in conferenza: Conte avvertito