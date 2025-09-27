Napoli 25 milioni di euro per il giovane Palestra | Manna ha scelto il successore di Di Lorenzo?

Il Napoli continua a guardarsi intorno per rinforzare la corsia destra, dove il peso delle responsabilità ricade quasi interamente su Giovanni Di Lorenzo. La posizione di Pasquale Mazzocchi, sempre meno centrale nel progetto, spinge la dirigenza ad accelerare i ragionamenti in chiave futura. Già qualche mese fa era stato sondato il terreno con il Siviglia . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

napoli 25 milioni euroNapoli, colpo a sorpresa per Conte: 25 milioni di € per il giovane fenomeno italiano - Il Napoli continua a guardarsi intorno per rinforzare la corsia destra, dove il peso delle responsabilità ricade quasi interamente su Giovanni Di Lorenzo. Lo riporta dailynews24.it

napoli 25 milioni euroPalestra è nel mirino del Napoli, l’Atalanta lo valuta almeno 25 milioni bonus compresi (Repubblica) - Il Napoli è alla ricerca di un terzino che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo. Riporta ilnapolista.it

