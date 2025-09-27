Napoletani ladri di Rolex in trasferta a Padova | arrestati dopo l' ultimo clamoroso colpo

Tre uomini, napoletani di 47, 48 e 66 anni, tutti con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia a Padova dopo aver picchiato un imprenditore 46enne per strappargli dal polso un orologio da 80mila euro. La vittima, aggredita giovedì mentre si recava in un bar per la pausa pranzo, è stata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

