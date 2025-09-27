Roma, 27 set. (askanews) - Un Buffalo Bill macho grottesco che decanta le lodi dell'America "first", terra di opportunità per i più coraggiosi, un buttero italiano abile e romantico, una donna che in questo west italiano, tutto al maschile, trova una strada di liberazione. I registi Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis nel loro "Testa o croce?", nei cinema dal 2 ottobre, rileggono il genere western partendo dalla storia degli show che il celebre soldato americano fece in Italia a fine '800. E con attori come John C. Reilly, Nadia Tereszkiewicz e Alessandro Borghi, creano un universo di frontiera, che sa di passato ma ha tante risonanze nel presente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nadia Tereszkiewicz, una donna contro i cowboys in "Testa o croce?"