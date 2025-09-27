Mystery Bug da 10.000$ su HackerOne | C’è lo Zampino di PlayStation?
Un silenzio assordante, rotto solo dal clic di un bottone “risolto” su HackerOne. È quello che è successo appena 7 ore fa, quando un report di sicurezza del valore di 10.000 dollari è stato chiuso dalla parte di Sony (o forse di un’altra azienda?). L’atmosfera è elettrica: il bug, segnalato dall’utente khoyoko, è avvolto nel mistero. La domanda che corre per i forum è una sola: cosa è stato violato? Il Cacciatore e il Bottino Il protagonista di questa storia è khoyoko, che nel suo profilo HackerOne si definisce un “Independiente Cazador de errores a tiempo parcial” (Indipendente Cacciatore di bug a tempo parziale). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: mystery - hackerone
IBM Partners with HackerOne to Launch a Bug Bounty Program - In just a few years, generative AI has gone from being a research experiment to powering real systems used by businesses and their customers. Si legge su msn.com