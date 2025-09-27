‘My body is a cage’ uno spettacolo che accende i riflettori sulla sindrome di Down
Mercoledì 1° ottobre, alle ore 21:00, al Cineteatro Bogart di Cesena (via Chiesa di Sant’Egidio, 110), andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘My Body is a Cage’, scritto da Marco Caldiron e Anna Pretolani, con la regia di Marco Caldiron.Promosso e organizzato dalla Cooperativa Vite Vere Down Dadi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
