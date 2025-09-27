Musica palestinese 5 artisti da ascoltare assolutamente
La musica per i palestinesi ha un ruolo che l’Occidente sembra aver dimenticato o che per certi versi non ha mai sentito l’urgenza di assegnarle. Le canzoni non sono (solo) intrattenimento, evasione, sostegno per lo spirito: sono strumenti per custodire la propria cultura e fare fronte comune contro l’occupazione. Ogni nota è testimonianza, ogni parola è un atto di affermazione collettiva. Cantare significa resistere: ribadire l’esistenza di un popolo che continua a vivere e a immaginare un futuro nonostante tutto. Me lo spiega in maniera molto chiara la cantautrice e polistrumentista ventinovenne di Haifa, Rasha Nahas, che riesco a raggiungere tramite Instagram: «Creare musica al giorno d'oggi per me va ben oltre il “creare arte per l'arte”: sento che comporta un senso di urgenza e consiste nel raccontare la nostra storia di fronte alla cancellazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Around Gaza, in Fortezza Nuova la giornata di solidarietà con il popolo palestinese: il programma tra musica, arte, talk e la testimonianza di Aya Ashour
SAVE THE DATE?Lunedì 29 settembre a partire dalle 18.30. Una serata solidale dedicata a #Gaza da non perdere: aperitivo con menù palestinese, musica dal vivo, talk e cena sul mare. Prenotazioni al n. 0541 1497100 (è possibile anche riservare un ta Vai su Facebook
Livorno per Gaza: musica, artisti e solidarietà in Fortezza Nuova - LIVORNO Una giornata di solidarietà alla Fortezza Nuova con l’evento Around Gaza, una grande giornata di cultura e impegno civile che si terrà oggi, sabato 27 settembre, dalle 18 alle 24. Come scrive msn.com
Musica e parole di pace, artisti per la Palestina - Tantissimi gli artisti di tutte le nazionalità che hanno aderito a questo evento gratuito per dimostrare vicinanza al popolo ... Riporta rainews.it