musica palestinese 5 artisti da ascoltare assolutamente

La musica per i palestinesi ha un ruolo che l'Occidente sembra aver dimenticato o che per certi versi non ha mai sentito l'urgenza di assegnarle. Le canzoni non sono (solo) intrattenimento, evasione, sostegno per lo spirito: sono strumenti per custodire la propria cultura e fare fronte comune contro l'occupazione. Ogni nota è testimonianza, ogni parola è un atto di affermazione collettiva. Cantare significa resistere: ribadire l'esistenza di un popolo che continua a vivere e a immaginare un futuro nonostante tutto. Me lo spiega in maniera molto chiara la cantautrice e polistrumentista ventinovenne di Haifa, Rasha Nahas, che riesco a raggiungere tramite Instagram: «Creare musica al giorno d'oggi per me va ben oltre il "creare arte per l'arte": sento che comporta un senso di urgenza e consiste nel raccontare la nostra storia di fronte alla cancellazione.

