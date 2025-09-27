Shangai, 27 settembre 2025 – “Sti c.. di cinesi, tossiscono sempre”. Una frase che inizialmente era passata quasi inosservata, ma che molti tifosi orientali hanno notato. E così sul profilo Instagram di Lorenzo Musetti, tennista carrarino impegnato nel torneo Atp di Pechino, si è scatenato di tutto. Tanto che Musetti stesso, poco dopo, ha dovuto fare un lungo post di scuse. Cosa è successo. Musetti, impegnato nel primo turno in Cina, ha affrontato e battuto Mpetshi Perricard al termine di una partita molto combattuta. Durante il tie break del secondo set, il toscano si è lasciato andare ad un commento poco garbato sui cinesi in risposta ad una serie di colpi di tosse arrivati dal pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musetti e quella frase sui cinesi: “Tossiscono sempre”. Bufera sul tennista toscano, poi le scuse