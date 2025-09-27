Musei a Padula torna a splendere il Quarto del Priore
È stato inaugurato oggi, alla Certosa di San Lorenzo a Padula, il nuovo allestimento del Quarto del Priore, alla presenza del direttore generale Musei Massimo Osanna. Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca di Padula Michela Cimino, la direttrice ad interim della Direzione regionale Musei nazionali Campania Luana Toniolo, la curatrice e storica dell’arte Paola D’Agostino, lo storico e docente universitario Carmine Pinto e la funzionaria Ilaria Menale, responsabile del progetto Genius Loci. Il riallestimento ha l’obiettivo di valorizzare e rendere pienamente accessibili le opere della mostra La Certosa ritrovata e gli ambienti del Quarto del Priore, residenza privata del capo della comunità monastica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: musei - padula
