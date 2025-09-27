Murzi striglia i sindaci su turismo e dormitorio | Basta coi personalismi Ritrovate tutti la calma

"Basta farsi guidare dall’ego: calmiamoci tutti e troviamo soluzioni assieme". Alza la voce il primo cittadino di Forte dei Marmi Bruno Murzi per allentare il clima di tensione che sta attanagliando i colleghi sindaci sia per l’Ambito Turistico che per la Conferenza dei Sindaci con la questione del dormitorio. Infatti il primo ente non riesce a dirimere la nomina del nuovo presidente (vista l’assenza alle votazioni di 4 Comuni che impedisce di formalizzare l’elezione di Giorgio Del Ghingaro), e poi c’è l’emergenza che si è creata con la chiusura per disinfestazione della struttura alla Misericordia di Viareggio trasformata in un rimpallo di responsabilità per l’accoglienza dei senzatetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Murzi striglia i sindaci su turismo e dormitorio: "Basta coi personalismi. Ritrovate tutti la calma"

