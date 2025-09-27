Muro di droni la Ue blinda il fianco est dalle incursioni russe
Sui cieli scandinavi nuove incursioni di droni. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato ancora chiuso per circa un’ora lo scalo di Aalborg, nel nord della Danimarca, e due . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: muro - droni
Nato, muro di droni in Estonia e torbiere impoverite sul fianco Est (dalla Lituania al corridoio di Suwalki): lo scudo terra-aria contro un possibile attacco russo
Von der Leyen: «L'Europa difenderà ogni centimetro del suo territorio, costruiremo un muro di droni con Kiev. Sanzioni contro Israele»
Von der Leyen: «Costruiremo muro di droni con Kiev. Sospendere parte accordo Ue-Israele: sanzioni contro ministri estremisti e coloni violenti»
Merz: «Non siamo in guerra ma neppure in pace». L’Europa prepara il #dronewall, «muro di droni» a est. La Commissione #Ue prospetta una palestra tech permanente, il cui uso allargherebbe poi oltre il campo militare; «anche per l’immigrazione». Domani s - X Vai su X
Le autorità danesi e norvegesi avviano un'indagine. Due arresti di cittadini stranieri. Zelensky incolpa la Russia: «Se non rispondiamo continueranno a farlo». L'idea del Muro di Droni per difendere i confini dell'Ue - facebook.com Vai su Facebook
L’Europa prepara il «muro di droni» a est. Merz: «Non siamo in guerra ma neppure in pace» - La ricostruzione del versante orientale della Nato comincia da una alleanza regionale per un «muro di droni». Scrive editorialedomani.it
L'Ue mette in conto l’escalation con la Russia. Ma il "muro anti-droni" non è pronto - Sul tavolo dei ministri dei paesi dell’est riuniti oggi con Kubilius il muro anti- Da huffingtonpost.it