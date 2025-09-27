Muro di droni la Ue blinda il fianco est dalle incursioni russe

Sui cieli scandinavi nuove incursioni di droni. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato ancora chiuso per circa un’ora lo scalo di Aalborg, nel nord della Danimarca, e due . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

muro di droni la ue blinda il fianco est dalle incursioni russe

