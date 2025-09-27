Murales degli studenti L’ospedale si colora ancora

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un museo diffuso, quello che raccoglie al proprio interno l’ ospedale ‘Infermi’ di Faenza, e che si arricchisce con il progetto quinquennale ‘ L’arte che regala benessere ’, nato con l’obiettivo di umanizzare gli spazi del nosocomio. In particolare, l’ospedale di Faenza, che ieri è stato il teatro dell’inaugurazione dell’opera ideata dalla studentessa Martina Frecentese, che lo scorso anno scolastico frequentava la quinta del liceo artistico ‘Torricelli-Ballardini’. Una collaborazione, quella tra l’istituto e il presidio ospedaliero, che proseguirà anche nei prossimi anni. Al secondo piano del blocco 8 del nosocomio faentino, la sala d’attesa della piattaforma ambulatoriale dedicata all’area medica, presenta un nuovo decoro: una cascata che riprende le vetrate dell’ambiente e che prosegue nel muro opposto dove spiccano un pescatore e un pesce in ceramica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

