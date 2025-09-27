Muore mentre va al lavoro Schianto frontale in scooter Nulla da fare per un operaio

Era uscito di casa per andare a lavorare e non avrebbe mai potuto immaginare di avere un appuntamento con la morte. Invece, lungo la strada ha avuto un incidente. Ha perso la vita così un operaio di 27 anni. Non erano ancora le 7 di ieri quando Mihai Valentin Bighiu stava percorrendo la strada per Torrazza Coste in sella al suo scooter. Da una prima ricostruzione sembra che la moto si sia scontrata frontalmente contro una Bmw che stava procedendo verso Voghera. Un impatto molto violento, a causa del quale lo scooter è stato distrutto e trascinato per centinaia di metri terminando la sua corsa in un campo che corre lungo la strada provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

