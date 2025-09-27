Muore il titolare della storica pizzeria | Ciao Lucio resterai per sempre nei nostri cuori
Lutto a Cellole. Si è spento Lucio Di Gregorio titolare della storica pizzeria della frazione di San Castrese. Ad annunciare il decesso del ristoratore è stato il sindaco Guido Di Leone che lo ricorda. “Lucio è stato un punto di riferimento per tanti cittadini, un uomo che, con il suo lavoro e la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
