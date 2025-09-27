Muore a 35 anni dopo l' arresto | Non si può morire così E' stato sedato più volte
“Non si può morire così. Le istituzioni non possono essere indifferenti”. Lo si legge in una nota del Centro Sociale Ex Canapificio di Caserta che interviene sulla morte di Sylla Mamadou Khadialy, 35enne senegalese, deceduto poco dopo il suo arresto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, giunto a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
