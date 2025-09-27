Multata una rivendita di prodotti fitosanitari | il registro di carico non era aggiornato
I carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso una rivendita di prodotti fitosanitari situata nella Bassa reggiana. All’esito del controllo è stato riscontrato l’omesso aggiornamento del registro di carico e scarico dei prodotti, dovuto alla non. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
