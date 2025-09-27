Multa infondata l' Agcm travisa i fatti
«Incomprensibile e infondata. Hanno travisato i fatti». È scontro durissimo tra Eni e Antitrust dopo la sanzione da 336 milioni annunciata ieri dall'Agcm, conseguente a un procedimento avviato oltre due anni fa. Una decisione che riguarda altre cinque compagnie (Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil) e che l'Eni demolisce senza mezzi termini. Secondo l'accusa, che ha comminato una multa cumulativa di quasi 1 miliardo (936 milioni), i principali operatori petroliferi si sarebbero coordinati per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante. «Il cartello si legge nella decisione - ha avuto inizio il 1° gennaio 2020 e si è protratto fino al 30 giugno 2023». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
