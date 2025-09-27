Mughini sparito dalla Tv come vive oggi | Costretto a vendere

Giampiero Mughini, volto iconico della televisione italiana e penna raffinata, oggi si ritrova a vivere un vero e proprio dramma. Così Mughini ha confessato a Il Foglio il retroscena più amaro della sua vita di oggi. Una situazione che lascia senza fiato, soprattutto pensando al personaggio che ha infiammato per anni i salotti televisivi. Leggi anche: Grave lutto per Emma Marrone dopo la morte del padre: l’addio in lacrime Giampiero Mughini, la biblioteca dei sogni finisce all’asta. Nel suo appartamento pare ci sia una biblioteca che sfida qualsiasi tentativo di catalogazione: c’è chi dice 20 mila libri, chi addirittura 25 mila. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Mughini sparito dalla Tv, come vive oggi: “Costretto a vendere”

In questa notizia si parla di: mughini - sparito

“Costretto a venderli, un colpo al cuore”. Giampiero Mughini choc: sparito dalla tv, come vive oggi

Mughini: «Ho bisogno di soldi, da quando sono stato male nessuno mi fa lavorare in tv. Costretto a vendere la mia collezione di libri» - Il suo volto è sparito dalle trasmissioni tv dove era regolarmente ospite. Lo riporta msn.com

Mughini costretto a vendere i suoi libri: «Non mi fanno più lavorare in tv» - Il giornalista e scrittore è costretto a privarsi di un pezzo della sua straordinaria biblioteca (tra i 20 e i 30 mila volumi) ... msn.com scrive