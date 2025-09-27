Mughini | La Juventus dovrebbe cambiare nome Era la squadra degli Agnelli e degli italiani Oggi non è né l’una né l’altra
Giampiero Mughini intervistato dal Foglio a firma Salvatore Merlo. Parla anche del calcio e ovviamente della Juventus. Scrive il Foglio: Un intellettuale in mezzo ai tifosi. Perché il calcio? “Perché è popolare. Se in tv avessi parlato di Brasillach non avrei avuto quel successo”. Un intellettuale tifoso. “Juventino”. Ma la Juve ora è in una crisi nera. “La Juventus dovrebbe cambiare nome. Era la squadra degli Agnelli e degli italiani. Oggi non è più né l’una né l’altra. Forse è tutta la serie A che dovrebbe cambiare nome”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: mughini - juventus
LA JUVE FRENA A VERONA Non la migliore delle prestazioni per la Juventus, che complice la stanchezza accumulata contro il Dortumund non va oltre al pari contro il Verona Vai su Facebook
Senza più i soldi della tivù Mughini vende i libri amati. Un racconto di amicizia e denaro - Tra i venticinquemila volumi amati e inseguiti, gli amici scomparsi, la televisione interrotta e il denaro inteso come libertà, Giampiero Mughini mette in vendita il museo di sé stesso. Segnala ilfoglio.it
Juventus, domani può cambiare il presidente? - Voci e indiscrezioni alla vigilia del CdA della Juventus in programma domani. Si legge su ilbianconero.com