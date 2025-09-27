MSF sospende le attività mediche a Gaza City | Carri armati a meno di un chilometro dagli ospedali

Fanpage.it | 27 set 2025

Medici Senza Frontiere sospende le attività mediche a Gaza City per l'intensificarsi dell'offensiva israeliana. Carri armati a meno di un km dalle cliniche MSF rendono inaccettabile il rischio per il personale. Centinaia di migliaia di civili restano intrappolati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Medici senza frontiere sospende le operazioni a Gaza City "a causa dell'incessante offensiva israeliana" - Nel comunicato stampa l'organizzazione internazionale avverte che L’intensificarsi degli attacchi ha creato un livello di rischio inaccettabile per il personale ... Scrive tg.la7.it

Medici Senza Frontiere sospende le attività mediche a Gaza City: “Situazione insostenibile” - Con un annuncio sui social Medici Senza Frontiere (MSF) ha comunicato la sospensione delle proprie attività mediche a Gaza City ... Riporta dire.it

