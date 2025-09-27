Mozione per la Palestina La Provincia si schiera Solidarietà dalla ’Pubblica’
Il Consiglio provinciale di Siena, nell’ultima seduta, ha approvato una mozione proposta dai consiglieri del gruppo di maggioranza ‘Insieme per Agnese Carletti’ a favore del sostegno della popolazione palestinese, della condanna delle violazioni del diritto internazionale, impegnando la presidente della Provincia, Agnese Carletti, a farsi promotrice di azioni concrete presso il Governo italiano affinché favorisca la pace e la giustizia nella questione israelo-palestinese. Con questa mozione, il Consiglio provinciale di Siena invita il Governo italiano a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
