Mozione per la Palestina La Provincia si schiera Solidarietà dalla ’Pubblica’

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio provinciale di Siena, nell’ultima seduta, ha approvato una mozione proposta dai consiglieri del gruppo di maggioranza ‘Insieme per Agnese Carletti’ a favore del sostegno della popolazione palestinese, della condanna delle violazioni del diritto internazionale, impegnando la presidente della Provincia, Agnese Carletti, a farsi promotrice di azioni concrete presso il Governo italiano affinché favorisca la pace e la giustizia nella questione israelo-palestinese. Con questa mozione, il Consiglio provinciale di Siena invita il Governo italiano a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mozione per la palestina la provincia si schiera solidariet224 dalla 8217pubblica8217

© Lanazione.it - Mozione per la Palestina. La Provincia si schiera. Solidarietà dalla ’Pubblica’

In questa notizia si parla di: mozione - palestina

Manifestazione e mozione popolare per la Palestina: "Maggioranza schierata con chi porta avanti il genocidio"

Palestina libera, dal consiglio sì alla mozione

Consiglio comunale boccia mozione per riconoscimento Stato di Palestina

mozione palestina provincia schieraMozione per la Palestina. La Provincia si schiera. Solidarietà dalla ’Pubblica’ - Il Consiglio provinciale di Siena, nell’ultima seduta, ha approvato una mozione proposta dai consiglieri del gruppo di maggioranza ‘Insieme per Agnese Carletti’ a favore del sostegno della popolazione ... Lo riporta msn.com

Consiglio provincia di Siena, approvata mozione per la Palestina - Il Consiglio Provinciale di Siena, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato una mozione proposta dai consiglieri del gruppo di maggioranza ‘Insieme per ... Da gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Mozione Palestina Provincia Schiera