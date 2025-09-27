Moviola e Var Cagliari Inter | gli episodi dubbi del match

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dell’Unipo Domus valevole per il quinto turno del campionato di Serie A. L’episodio chiave della moviola di Cagliari Inter, match valido per il 5° turno del campionato di  Serie A  20252026. Dirige la sfida l’arbitro  Marco Piccinini  della sezione di Forlì. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH. INIZIA IL MATCH 2? Triangolo tra Lautaro e Mkhitaryan – Il toro prova a mandare in porta l’armeno con un colpo di tacco, ma quest’ultimo finisce a terra dopo un contatto con Mina al limite dell’area. Per l’arbitro non c’è nulla. Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com

moviola e var cagliari inter gli episodi dubbi160del match

© Internews24.com - Moviola e Var Cagliari Inter: gli episodi dubbi del match

In questa notizia si parla di: moviola - cagliari

moviola var cagliari interQuando si gioca Cagliari - Inter? - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it

moviola var cagliari interInter-Sassuolo, moviola: il rigore negato su Matic e il gol annullato, caos nel finale - La prova dell’arbitro di Tivoli Livio Marinelli a San Siro nel posticipo della IV giornata di serie A Inter- Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Moviola Var Cagliari Inter