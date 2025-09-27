Moviola e Var Cagliari Inter | gli episodi dubbi del match
dell’Unipo Domus valevole per il quinto turno del campionato di Serie A. L’episodio chiave della moviola di Cagliari Inter, match valido per il 5° turno del campionato di Serie A 20252026. Dirige la sfida l’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH. INIZIA IL MATCH 2? Triangolo tra Lautaro e Mkhitaryan – Il toro prova a mandare in porta l’armeno con un colpo di tacco, ma quest’ultimo finisce a terra dopo un contatto con Mina al limite dell’area. Per l’arbitro non c’è nulla. Internews24.com. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: moviola - cagliari
La moviola di Lecce-Cagliari 1-2: proteste locali sul rigore https://calciolecce.it/2025/09/20/la-moviola-di-lecce-cagliari-1-2-proteste-locali-sul-rigore/… - X Vai su X
Lecce-Cagliari La Moviola | La nostra analisi sull'operato della squadra arbitrale nel match del Via Del Mare vinto dai rossoblù - facebook.com Vai su Facebook
Quando si gioca Cagliari - Inter? - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Inter-Sassuolo, moviola: il rigore negato su Matic e il gol annullato, caos nel finale - La prova dell’arbitro di Tivoli Livio Marinelli a San Siro nel posticipo della IV giornata di serie A Inter- Da sport.virgilio.it