Movida all' Umbertino la protesta dei residenti | Nessun intervento per il mancato rispetto dei regolamenti
"Se non si fanno rispettare leggi e regolamenti esistenti (favorendo così illegalità) come si può auspicare una serena convivenza tra le diverse parti che insistono su quel territorio? Anche questa notte numerose segnalazioni a causa della Mala Movida protrattasi sino alle ore 3".
Movida all'Umbertino, il Comune respinge la richiesta di risarcimento dei residenti
Bari, all'Umbertino movida «fuori controllo» fino alle 3 di notte: residenti furiosi VIDEO - Il tema della convivenza tra la movida notturna e i residenti resta quindi al centro del dibattito cittadino, con il quartiere Umbertino che continua a chiedere maggiore controllo e interventi
Movida molesta, a Bari si va in Tribunale: dal Comune no alla negoziazione assistita - Sono circa venti i residenti del quartiere Umbertino che avevano inviato al Comune di Bari una pec d'invito per una negoziazione assistita, una procedura