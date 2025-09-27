Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver conquistato la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi il pilota spagnolo ha conquistato un altro podio nella sua stagione, ma ha vissuto qualche alto e basso di troppo, come ha confermato lui stesso al termine della gara. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata ad un ritrovato Pecco Bagnaia che ha chiuso con 1.8 secondi su Marc Marquez e 3.6 su Pedro Acosta che completa il podio. Quarta posizione per Joan Mir a 4.3, quinta per Franco Morbidelli a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Contento del podio, oggi Bagnaia non si poteva prendere”