MotoGP Pedro Acosta | Contento del podio oggi Bagnaia non si poteva prendere
Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver conquistato la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi il pilota spagnolo ha conquistato un altro podio nella sua stagione, ma ha vissuto qualche alto e basso di troppo, come ha confermato lui stesso al termine della gara. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata ad un ritrovato Pecco Bagnaia che ha chiuso con 1.8 secondi su Marc Marquez e 3.6 su Pedro Acosta che completa il podio. Quarta posizione per Joan Mir a 4.3, quinta per Franco Morbidelli a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Nel Paese del Sol Levante, il venerdì del GP del Giappone va in archivio con una classifica a tratti sorprendente. Al termine delle Prove Ufficiali di MotoGP, al comando troviamo Marco Bezzecchi, che precede Pedro Acosta e Marc Marquez. Ottima prestazione
Pedro Acosta: "Il problema è arrivato all'improvviso, fino a quel momento andava tutto bene." #MotoGP
MotoGP | GP Giappone 2025, FP2: Pedro Acosta il più veloce prima delle qualifiche, sorpresa Ogura - L'ultima sessione prima dell'inizio delle qualifiche, per quanto riguarda la MotoGP, si è conclusa pochi minuti fa.
MotoGP, Acosta: "La protezione per la catena? Ha funzionato bene, meglio che nel GP!" - Ero meno stanco degli altri perché in gara ho fatto pochi giri.