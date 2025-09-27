MotoGp oggi qualifiche e gara Sprint | orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il motomondiale riparte dal Giappone dove, sulla pista di Motegi, vanno in scena oggi, sabato 27 settembre, le qualifiche e la gara Sprint. Marc Marquez va a caccia di punti preziosi per arrivare alla gara di domenica con il primo match point per il titolo, che otterrà se . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

