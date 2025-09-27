MotoGP Marc Marquez | Domani voglio il titolo vincere la gara non mi interessa
Marc Marquez si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP del Giappone, atto numero diciassette del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo week end presso il circuito di Motegi. Prestazione solida per il leader iberico che, stavolta, ha ceduto il passo a un (speriamo) ritrovato Francesco Bagnaia. Nello specifico il ducatista, quarto dopo lo start, si è liberato con oculata calma di Joan Mir e, successivamente, di Pedro Acosta, poi piazzatosi sul gradino più basso del podio alle spalle delle due moto di Borgo Panigale. Una volta intervenuto in zona mista, il nativo di Cervera ha commentato quanto fatto: “ E’ stato molto difficile, penso che avessi nel break point i due piloti più difficili da superare – ha detto Marquez – frenano tardissimo, poi perdevo tempo, ho visto Pecco andare via e mi sono concentrato sulla mia gara. 🔗 Leggi su Oasport.it
