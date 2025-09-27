Motogp in Giappone torna a rombare la Ducati di Bagnaia | pole davanti a Mir e Marc Marquez

Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati, ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone, 17esima tappa del Mondiale MotoGP. L’italiano ha preceduto lo spagnolo Joan Mir (Honda) e il leader del campionato Marc Marquez (Ducati). In difficoltà da diverse settimane, il due volte campione del mondo (2022, 2023) ha sorpreso tutti battendo il record del circuito di Motegi e centrando la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Motogp, in Giappone torna a rombare la Ducati di Bagnaia: pole davanti a Mir e Marc Marquez

