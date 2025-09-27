MotoGP GP Giappone 2025 Marquez prepara la festa e Bagnaia potrebbe essere la ciliegina sulla torta Ducati
È tutto pronto a Motegi per la festa di Marc Marquez, che a meno di imprevisti si laureerà Campione del Mondo 2025 di MotoGP. Il trentaduenne spagnolo dovrebbe celebrare il ritorno sul trono iridato dopo sei anni in concomitanza del Gran Premio del Giappone. Affinché si concretizzi la certezza aritmetica, è necessario che abbia almeno 185 punti di vantaggio sul fratello Alex al termine della gara di domenica 28 settembre. Dopo la Sprint di sabato il margine è di 191 lunghezze, poiché El Trueno de Cervera ha chiuso secondo, mentre l’ hermano menor si è attestato fuori dalla zona punti. Considerata la casella di partenza dell’uno e dell’altro (terzo Marc, ottavo Alex) è evidente come al blasonato iberico sia sufficiente fare il proverbiale “compitino” per fregiarsi del settimo Mondiale nella classe regina, il nono tout-court. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”
MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi
MotoGP | GP Giappone, Bagnaia è tornato: "Tornato a guidare come so" ? @FedericaPassoni - X Vai su X
Gioie e dolori in casa Aprilia al termine del venerdì del GP del Giappone di MotoGP. Se da un lato del box si gioisce dell'ottima prestazione di Marco Bezzecchi, primo al termine delle Practice, dall'altra parte il team deve fare i conti con un Jorge Martin più arre - facebook.com Vai su Facebook
A che ora la MotoGP oggi, GP Giappone 2025: orario Sprint, tv, programma, streaming - Oggi, sabato 27 settembre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Lo riporta oasport.it
MotoGP Giappone 2025. la rinascita di Bagnaia: sue la pole e la sprint di Motegi! - Pecco Bagnaia conquista la pole di Motegi e poi domina la sprint come non gli capitava dallo scorso anno! Si legge su motorbox.com