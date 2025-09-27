MotoGP GP Giappone 2025 Marquez prepara la festa e Bagnaia potrebbe essere la ciliegina sulla torta Ducati

È tutto pronto a Motegi per la festa di Marc Marquez, che a meno di imprevisti si laureerà Campione del Mondo 2025 di MotoGP. Il trentaduenne spagnolo dovrebbe celebrare il ritorno sul trono iridato dopo sei anni in concomitanza del Gran Premio del Giappone. Affinché si concretizzi la certezza aritmetica, è necessario che abbia almeno 185 punti di vantaggio sul fratello Alex al termine della gara di domenica 28 settembre. Dopo la Sprint di sabato il margine è di 191 lunghezze, poiché El Trueno de Cervera ha chiuso secondo, mentre l’ hermano menor si è attestato fuori dalla zona punti. Considerata la casella di partenza dell’uno e dell’altro (terzo Marc, ottavo Alex) è evidente come al blasonato iberico sia sufficiente fare il proverbiale “compitino” per fregiarsi del settimo Mondiale nella classe regina, il nono tout-court. 🔗 Leggi su Oasport.it

