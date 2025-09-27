MotoGP Giappone | Bagnaia torna a volare e conquista la pole davanti a Mir e Marc Marquez
Motegi (Giappone) 27 settembre 2025 - La Nuvola Rossa torna a volare e lo fa conquistando la sua seconda pole position stagionale dopo quella di Brno. Pecco Bagnaia scatterà davanti a tutti nelle due gare di Motegi per il Gran Premio del Giappone. A completare la prima fila ci saranno Joan Mir, secondo a sorpresa con la sua Honda, davanti anche a Marc Marquez. Scatterà solo ottavo Alex Marquez, l'unico in grado al momento di rimandare la festa Mondiale al fratello. Qualifiche 1. Marc Marquez si gioca qui a Motegi il primo match point per il titolo del mondo e il fratello Alex cercherà di rendergli l'impresa il più complicato possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
