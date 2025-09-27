MotoGP Giappone Bagnaia torna a vincere una gara sprint Marc Marquez secondo è a un passo dal Mondiale
Motegi (Giappone) 27 settembre 2025 – Per un sabato sembra aver ritrovato se stesso e per oggi può tornare a sedersi sul gradino più alto della sprint. Dopo la pole position, Pecco Bagnaia si conferma, vincendo la gara del sabato di MotoGP in Giappone. Primo successo stagionale per l'italiano nella sprint, con tanto di leggera commozione quando incontra i suoi meccanici. Dietro di lui arrivano Marc Marquez e Pedro Acosta. Per il catalano di Ducati secondo posto conquistato e Mondiale ormai a portata di mano. Se infatti domani perderà 6 punti o meno rispetto al fratello Alex, il numero 93 sarà per la nona volta in carriera Campione del Mondo, andando ad eguagliare il record di Valentino Rossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
