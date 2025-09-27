MotoGP Franco Morbidelli | Una buona gara che mi dà fiducia Se fossi partito dalla prima fila ero da podio
Franco Morbidelli è soddisfatto al termine della Sprint Race del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha vissuto una gara senza troppi guizzi e, tutto sommato, lineare, con un quinto posto finale che non lo ha mai visto in lizza per il podio. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Francesco Bagnaia che ha tagliato il traguardo di Motegi con 1.8 secondi dii vantaggio su Marc Marquez e 3.6 su Pedro Acosta che completa il podio. Quarto Joan Mir a 4.3, quinto proprio Franco Morbidelli a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - franco
MotoGP, Franco Morbidelli in caccia di risultati per guadagnarsi la riconferma. In Austria il rientro
MotoGP, Franco Morbidelli: “Un podio che ci voleva per recuperare fiducia. Importante il rinnovo di contratto”
MotoGP, Franco Morbidelli rinnova con il Team VR46 per il 2026
"Ha funzionato, mi serviva un GP copsì dopo Barcellona". Di Giannantonio: "Dopo cinque zeri di fila, questo weekend sa di rinascita. Lo aspettavo da tempo" https://gpone.com/it/2025/09/14/motogp/franco-morbidelli-sono-stato-abbottonato-per-non-fare-cavola - X Vai su X
Nella Sprint del GP di San Marino MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha conquistato un importante terzo posto. Un podio ottenuto grazie anche alle cadute altrui, ma soprattutto resistendo agli attacchi del compagno di squadra Franco Morbidelli. ? Federica Pa - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Morbidelli: “Io e Diggia? Tifiamo entrambi la Roma, questo crea un bel legame"” - Non voglio tirarmela con dichiarazioni forti, perché anche in Catalunya partivo davanti ma abbiamo buttato vi ... Da gpone.com
VR46 a due facce: Di Giannantonio in Q2, Morbidelli fa fatica - Diggia in, Morbido out La MotoGP ha lasciato l’Europa per iniziare la trasferta asiatica da Motegi: nel venerdì di prove libere del Gran Premio del ... Lo riporta formulapassion.it