MotoGP Franco Morbidelli | Una buona gara che mi dà fiducia Se fossi partito dalla prima fila ero da podio

27 set 2025

Franco Morbidelli è soddisfatto  al termine della Sprint Race del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha vissuto una gara senza troppi guizzi e, tutto sommato, lineare, con un quinto posto finale che non lo ha mai visto in lizza per il podio. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Francesco Bagnaia che ha tagliato il traguardo di Motegi con 1.8 secondi dii vantaggio su Marc Marquez e 3.6 su Pedro Acosta che completa il podio. Quarto Joan Mir a 4.3, quinto proprio Franco Morbidelli a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

