MotoGP Francesco Bagnaia | Molto orgoglioso di questa giornata ringrazio il team per aver trovato la soluzione ai problemi

Si conclude con la vittoria di un rinato Francesco Bagnaia la Sprint Race del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati Factory, ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro, non perdendo mai la prima posizione conquistata in qualifica a Motegi. Prima vittoria stagionale nelle Sprint per il torinese, che torna a sorridere dopo mesi difficili. Seconda posizione per l’altra Ducati di Marc Marquez (+1.842), sempre più vicino al nono titolo Mondiale. Il leader della classifica piloti ha gestito la gara, riuscendo comunque a superare Mir ed Acosta piazzandosi sul podio (29 medaglia Sprint). 🔗 Leggi su Oasport.it
