MotoGp Bagnaia | Vincere la Sprint è qualcosa di speciale

Ildenaro.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 27 set. (askanews) – “Vincere è sempre importante, ma farlo nella Sprint, dove quest’anno ho sempre faticato, è davvero qualcosa di speciale”. Così Francesco Bagnaia dopo il successo della Sprint in Giappone, primo in questa stagione. “Non abbiamo mai mollato e questo è il risultato – continua – Sono davvero felice e ora guardiamo avanti continuando a dare il massimo, sperando di aver trovato la chiave di volta. Vediamo come andrà la gara di domani, ma sappiamo di avere il potenziale dalla nostra parte. Dobbiamo partire bene, gestire la situazione e cercare di rimanere in lotta per il successo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: motogp - bagnaia

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

MotoGP, i precedenti di Bagnaia al Sachsenring. ‘Pecco’ ha spezzato la maledizione nel 2024

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen abbiamo fatto passi avanti in qualifica ed in gara”

motogp bagnaia vincere sprintMotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone. Marc Marquez secondo: «Vincere domani? Non me ne frega un ca**o» - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. leggo.it scrive

motogp bagnaia vincere sprintMotoGp, Bagnaia: “Vincere la Sprint è qualcosa di speciale” - (askanews) – “Vincere è sempre importante, ma farlo nella Sprint, dove quest’anno ho sempre faticato, è davvero qualcosa di speciale”. Da askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Bagnaia Vincere Sprint