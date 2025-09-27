MotoGp Bagnaia | Vincere la Sprint è qualcosa di speciale

Roma, 27 set. (askanews) – “Vincere è sempre importante, ma farlo nella Sprint, dove quest’anno ho sempre faticato, è davvero qualcosa di speciale”. Così Francesco Bagnaia dopo il successo della Sprint in Giappone, primo in questa stagione. “Non abbiamo mai mollato e questo è il risultato – continua – Sono davvero felice e ora guardiamo avanti continuando a dare il massimo, sperando di aver trovato la chiave di volta. Vediamo come andrà la gara di domani, ma sappiamo di avere il potenziale dalla nostra parte. Dobbiamo partire bene, gestire la situazione e cercare di rimanere in lotta per il successo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it