MotoGp Bagnaia vince Sprint a Motegi
8.50 Doppietta Ducati a Motegi. Francesco Bagnaia vince la gara sprint del Gp del Giappone. Socondo posto per Marc Marquez. Terza la KTM di Pedro Acosta. Domani Bagnaia partirà in pole position per la 17ma gara del motomondiale. Marc Marquez partirà in terza posizione, ma già questo fine settimana lo spagnolo potrebbe laurearsi campione del mondo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
MotoGp Giappone, Bagnaia in pole, Marquez parte terzo. L'italiano: "Il lavoro comincia a dare i suoi frutti, sarà bagarre" #ANSA - X Vai su X
? MotoGP Motegi 2025: Bezzecchi da record! Le pre-qualifiche del GP del Giappone hanno visto Marco Bezzecchi dominare con il miglior tempo e il nuovo record della pista Alle sue spalle Marc Marquez 3° e Joan Mir 4°, mentre Pecco Bagnaia torna - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Scrive leggo.it
MotoGP Giappone, Bagnaia torna a vincere una gara sprint. Marc Marquez secondo è a un passo dal Mondiale - Lo spagnolo, piazzatosi alle spalle di Bagnaia, ora ad appena 13 punti dal titolo iridato ... sport.quotidiano.net scrive