MotoGp Bagnaia vince Sprint a Motegi

8.50 Doppietta Ducati a Motegi. Francesco Bagnaia vince la gara sprint del Gp del Giappone. Socondo posto per Marc Marquez. Terza la KTM di Pedro Acosta. Domani Bagnaia partirà in pole position per la 17ma gara del motomondiale. Marc Marquez partirà in terza posizione, ma già questo fine settimana lo spagnolo potrebbe laurearsi campione del mondo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

