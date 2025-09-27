MotoGP Bagnaia torna re | pole e vittoria nella Sprint di Motegi Marquez vede il titolo

Il torinese riassapora il successo dopo quasi un anno, battendo Marc Marquez e Pedro Acosta. Domani gara decisiva con lo spagnolo che può chiudere i conti iridati. Ecco la griglia di partenza. Finalmente Pecco Bagnaia. Il pilota torinese della Ducati è stato protagonista assoluto nella giornata di apertura del Gran Premio del Giappone della MotoGP: prima si è preso la pole position con un giro perfetto in 1’42?911, poi ha messo la ciliegina sulla torta imponendosi nella Sprint Race, un successo che gli mancava da novembre 2024. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it