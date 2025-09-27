MotoGP Bagnaia torna re | pole e vittoria nella Sprint di Motegi Marquez vede il titolo
Il torinese riassapora il successo dopo quasi un anno, battendo Marc Marquez e Pedro Acosta. Domani gara decisiva con lo spagnolo che può chiudere i conti iridati. Ecco la griglia di partenza. Finalmente Pecco Bagnaia. Il pilota torinese della Ducati è stato protagonista assoluto nella giornata di apertura del Gran Premio del Giappone della MotoGP: prima si è preso la pole position con un giro perfetto in 1’42?911, poi ha messo la ciliegina sulla torta imponendosi nella Sprint Race, un successo che gli mancava da novembre 2024. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: motogp - bagnaia
Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint
MotoGP, i precedenti di Bagnaia al Sachsenring. ‘Pecco’ ha spezzato la maledizione nel 2024
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen abbiamo fatto passi avanti in qualifica ed in gara”
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Molto orgoglioso di questa giornata, ringrazio il team per aver trovato la soluzione ai problemi” - - X Vai su X
? MotoGP Motegi 2025: Bezzecchi da record! Le pre-qualifiche del GP del Giappone hanno visto Marco Bezzecchi dominare con il miglior tempo e il nuovo record della pista Alle sue spalle Marc Marquez 3° e Joan Mir 4°, mentre Pecco Bagnaia torna Vai su Facebook
MotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone. Marc Marquez secondo: «Vincere domani? Non me ne frega un ca**o» - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Riporta leggo.it
MotoGP 2025. GP del Giappone. Pecco Bagnaia dopo pole e Sprint: "A Misano abbiamo trovato la quadra, prima volta che mi sento davvero competitivo" - Dopo pole con record una Sprint perfetta, dalla partenza al passo tenuto: Grande peccato non esserci arrivati prima, sarebbe stato un mio campionato totalmente diverso, ora mancano solo 11 gare ... moto.it scrive