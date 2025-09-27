MotoGP Bagnaia torna re | pole e vittoria nella Sprint di Motegi Marquez vede il titolo

Sportface.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torinese riassapora il successo dopo quasi un anno, battendo Marc Marquez e Pedro Acosta. Domani gara decisiva con lo spagnolo che può chiudere i conti iridati. Ecco la griglia di partenza. Finalmente Pecco Bagnaia. Il pilota torinese della Ducati è stato protagonista assoluto nella giornata di apertura del Gran Premio del Giappone  della MotoGP: prima si è preso la pole position con un giro perfetto in 1’42?911, poi ha messo la ciliegina sulla torta imponendosi nella Sprint Race, un successo che gli mancava da novembre 2024. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: motogp - bagnaia

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

MotoGP, i precedenti di Bagnaia al Sachsenring. ‘Pecco’ ha spezzato la maledizione nel 2024

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen abbiamo fatto passi avanti in qualifica ed in gara”

motogp bagnaia torna reMotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone. Marc Marquez secondo: «Vincere domani? Non me ne frega un ca**o» - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Riporta leggo.it

MotoGP 2025. GP del Giappone. Pecco Bagnaia dopo pole e Sprint: "A Misano abbiamo trovato la quadra, prima volta che mi sento davvero competitivo" - Dopo pole con record una Sprint perfetta, dalla partenza al passo tenuto: Grande peccato non esserci arrivati prima, sarebbe stato un mio campionato totalmente diverso, ora mancano solo 11 gare ... moto.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Motogp Bagnaia Torna Re