MotoGp Bagnaia in pole in Giappone quarto Marquez La griglia di partenza

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 27 settembre, il Motomondiale riparte dal Gran Premio del Giappone, dove nella notte italiana si sono svolte le qualifiche sulla pista di Motegi e dove in mattinata si correrà la gara Sprint. Davanti a tutti c'è la Ducati di Pecco Bagnaia, che si è preso la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com