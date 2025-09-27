MotoGP Bagnaia da urlo a Motegi | conquista pole e Sprint Race
Pecco Bagnaia si ritrova nel momento più difficile della stagione e firma una strepitosa doppietta pole-Sprint Race nel GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale MotoGP. A Motegi, il tre volte campione del mondo scatta davanti a tutti e guadagna progressivamente terreno lungo la prima metà della gara da dodici giri. Con lui sul podio salgono il compagno di squadr a Marc Marquez e Pedro Acosta (KTM Red Bull) che precede Joan Mir con la Honda factory. Per Pecco si tratta del 12° successo in una gara Sprint e della prima da quasi un anno a questa parte. Fuori alla prima curva Marco Bezzecchi e Jorge Martin con le due Aprilia ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: motogp - bagnaia
Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint
MotoGP, i precedenti di Bagnaia al Sachsenring. ‘Pecco’ ha spezzato la maledizione nel 2024
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen abbiamo fatto passi avanti in qualifica ed in gara”
Radio1 Rai. . #MotoGP Doppietta #Ducati alla #Sprint del #JapaneseGP. #Bagnaia è arrivato primo e #Marquez, che deve posticipare i festeggiamenti da campione del mondo, secondo. Terza la #KTM di #Acosta. Il racconto in diretta di Luca Cesaretti #GR1 Vai su Facebook
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Molto orgoglioso di questa giornata, ringrazio il team per aver trovato la soluzione ai problemi” - - X Vai su X
MotoGP | GP Motegi Sprint Race, Bagnaia torna alla vittoria: gli highlights [VIDEO] - Il pilota del team Ducati, ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Motegi, precedendo il compag ... Secondo motograndprix.motorionline.com
Pagina 2 | Bagnaia rinasce in Giappone: trionfo nella Sprint e pole per il Gp di Motegi! - Dopo tante difficoltà il pilota italiano della Ducati lancia un segnale, chiudendo la gara corta davanti a Marc Marquez e ad Acosta: tutti i dettagli ... Si legge su corrieredellosport.it