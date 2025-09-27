Pecco Bagnaia si ritrova nel momento più difficile della stagione e firma una strepitosa doppietta pole-Sprint Race nel GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale MotoGP. A Motegi, il tre volte campione del mondo scatta davanti a tutti e guadagna progressivamente terreno lungo la prima metà della gara da dodici giri. Con lui sul podio salgono il compagno di squadr a Marc Marquez e Pedro Acosta (KTM Red Bull) che precede Joan Mir con la Honda factory. Per Pecco si tratta del 12° successo in una gara Sprint e della prima da quasi un anno a questa parte. Fuori alla prima curva Marco Bezzecchi e Jorge Martin con le due Aprilia ufficiali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - MotoGP, Bagnaia da urlo a Motegi: conquista pole e Sprint Race