moto3 joel kelso il migliore della fp2 a motegi lunetta e foggia in top 10

Si scaldano i motori a Motegi (Giappone), sede del 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Sul tracciato nipponico, ultimo turno di prove libere per deliberare l’assetto per le qualifiche di oggi e la gara di domani. Da questo punto di vista, il leader della classifica iridata, lo spagnolo José Antonio Rueda (KTM – Red Bull KTM Ajo) ha impressionato per il suo passo. L’iberico potrebbe avere velleità di fare gara solita davanti a tutti, visti i tanti giri inanellati sull’1:55 basso. Nell’ordine dei tempi però Rueda (1:55.188) è stato preceduto in termini di prestazione pura dall’australiano Joel Kelso (KTM – LEVELUP-MTA) di appena 11 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

