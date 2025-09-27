Moto2 Jake Dixon il più veloce anche nella FP2 in Giappone 4° Celestino Vietti

Sempre Jake Dixon. È il britannico, finora, il protagonista di questo week end della Moto2 a Motegi (Giappone). Nel 17° round del Mondiale della media cilindrata, il pilota della Boscoscuro ELF Marc VDS Racing è stato il migliore di tutte le sessioni: FP1, pre-qualifiche e FP2. Nella seconda sessione di libere, Dixon ha fermato i cronometri sul tempo di 1:48.319, candidandosi a un ruolo di primo livello nelle qualifiche (ore 06.40 italiane). Immediatamente alle sue spalle troviamo lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex – Liqui Moly Intact GP), distanziato di 0.273 dalla vetta. Per il leader del campionato un ottimo passo, in termini di costanza, che potrebbe rappresentare un fattore in vista del GP. 🔗 Leggi su Oasport.it

