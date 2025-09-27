Moto2 | Gonzalez centra la pole a Motegi seconda fila per Celestino Vietti
Si chiudono nel segno di Manuel Gonzalez le qualifiche valide per il GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento questa settimana presso il circuito di Motegi. Pole position sontuosa quella dell’iberico, unico a essere riuscito a scendere sotto la soglia del minuto e quarantasette. Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:47.925, rifilando così 0.132 alle due CFMOTO Aspar Team guidate da Daniel Holgad o, secondo classificato, e da David Alonso, terzo con uno scarto di +0.204. Brillante poi Celestino Vietti (SpeedRS Team), bravo a strappare la seconda fila centrando il quarto posto con una differenza di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
