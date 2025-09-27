Moto2 | Gonzalez centra la pole a Motegi seconda fila per Celestino Vietti

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiudono nel segno di Manuel Gonzalez le qualifiche valide per il GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento questa settimana presso il circuito di Motegi. Pole position sontuosa quella dell’iberico, unico a essere riuscito a scendere sotto la soglia del minuto e quarantasette.   Nello specifico il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:47.925, rifilando così 0.132 alle due CFMOTO Aspar Team guidate da Daniel Holgad o, secondo classificato, e da David Alonso, terzo con uno scarto di +0.204.   Brillante poi Celestino Vietti (SpeedRS Team), bravo a strappare la seconda fila centrando il quarto posto con una differenza di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

moto2 gonzalez centra la pole a motegi seconda fila per celestino vietti

© Oasport.it - Moto2: Gonzalez centra la pole a Motegi, seconda fila per Celestino Vietti

In questa notizia si parla di: moto2 - gonzalez

Moto2, il Sachsenring ci dirà se Moreira sarà in grado di inserirsi nel duello Gonzalez-Canet per il titolo

Moto2, Joe Roberts svetta nella FP1 del Sachsenring. Gonzalez 3°, Vietti chiude la top10

Moto2, Jake Dixon in pole al Sachsenring, 3° un ottimo Arbolino. Canet, Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!

moto2 gonzalez centra poleMoto2: Gonzalez centra la pole a Motegi, seconda fila per Celestino Vietti - Si chiudono nel segno di Manuel Gonzalez le qualifiche valide per il GP del Giappone, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di ... Scrive oasport.it

Moto2 | Gp Giappone: Gonzalez, pole da record, Vietti è quarto - Strepitosa pole position per Manuel Gonzalez al Mobility Resort Motegi, già Twin Ring. motograndprix.motorionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Moto2 Gonzalez Centra Pole