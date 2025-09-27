Moto nel burrone muore in vacanza Addio Aimo gigante buono
Modena, 27 settembre 2025 – Le moto, e in particolare le Bmw, erano la sua grande passione. E proprio in sella alla sua due ruote ha trovato la morte il modenese Aimo Saetti di 62 anni. Il tragico incidente si è verificato ieri nel primo pomeriggio in Sardegna, sulla Sp 49, la litoranea tra Alghero e Bosa. Secondo le prime ricostruzioni, Saetti era in sella alla sua Bmw, stava viaggiando con altri amici, quando – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo del mezzo, è fuoriuscito di strada ed è precipitato nel burrone che costeggia la strada. Immediato l’intervento sul posto dei mezzi di soccorso e dell’elisoccorso Areus di base ad Alghero, mandato dalla centrale del 118: i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo invano, l’uomo è deceduto e il suo corpo è stato trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Bosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
