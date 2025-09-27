Moto Gp Luca Marini a tutto gas in Giappone
Luca Marini è la rivelazione di questo fine stagione in moto Gp. Dopo il terribile incidente nei test di Suzuka (del 28 maggio scorso) che lo ha costretto a saltare tre gare, nelle ultime sei competizioni di stagione, tra sprint del sabato e gare della domenica, in sella alla Honda HRC ufficiale si è sempre piazzato tra i primi dieci. Ora il Gp in programma domania a Motegi in Giappone. Dopo av ere, rinnovato il contratto con HRC per il 2026, Marini ha chiuso sesto nelle prequalifiche, quinto il suo compagno di squadra Di Giannantonio (team Vr 46) settimo Bagnaia e sedicesimo Morbidelli. Marini, quali sono le emozioni dopo il rinnovo con Honda per un’ altra stagione? "Il rinnovo in Honda è stata per me una grossa soddisfazione, fonte di grande gioia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
