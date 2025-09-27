Moto gp Giappone si rivede Bagnaia Marquez per il titolo Favoriti e strategie
Motegi, 27 settembre 2025 – Toh, chi si rivede. Pecco Bagnaia è tornato, finalmente. Un sabato dominato, come di solito fa il suo compagno Marc Marquez, con pole position e vittoria autorevole in Sprint Race. Evidentemente, gli accorgimenti di Misano sono serviti. Un lunedì di test post gp proficuo e che ha permesso al team di capire laddove si annidavano i problemi del ducatista al cospetto di una Desmosedici troppo nervosa in staccata e debole in accelerazione. Tutto cambiato in due settimane e così Pecco potrebbe anche prendersi il ruolo di favorito per il gp del Giappone. Dall’altro lato del box, invece, un Marc Marquez più propenso alla gestione, all’aritmetica per il titolo mondiale e con un feeling non così ottimale con il tracciato di Motegi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: moto - giappone
