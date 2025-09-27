Moto GP Giappone Bagnaia vince la Sprint Race a Motegi Dove vedere la gara di domani
Nella gara di domani Marquez potrebbe conquistare il mondiale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
MotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone. Marc Marquez secondo: «Vincere domani? Non me ne frega un ca**o» - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Lo riporta leggo.it
MotoGP | GP Giappone: Bagnaia domina e torna alla vittoria nella Sprint - Pecco is back: Francesco Bagnaia torna alla vittoria nella Sprint del GP Giappone MotoGP con una prova di forza maiuscola a Motegi. Come scrive thelastcorner.it