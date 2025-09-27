Moto gp Dall’Igna | Sono veramente contento per Bagnaia

Motegi, 27 settembre 2025 – Da oltre 300 giorni non vinceva una gara sprint. E’ sempre stato un po’ il suo punto debole, ma la crisi che lo aveva avvolto nel 2025 aveva amplificato il concetto. Il ritorno alla vittoria in Giappone di Pecco Bagnaia fa tirare il fiato a Ducati, che da diversi mesi stava cercando di ridare feeling e fiducia al pilota. Ci è riuscita grazie ai test di Misano, fondamentali per trovare le prime spiegazioni alla difficoltà di Bagnaia in fase di frenata. Alla fine, secondo le indiscrezioni recenti, il team avrebbe montato forcellone e forcella 2024 sulla nuova moto e da lì Pecco avrebbe ritrovato il feeling che cercava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

