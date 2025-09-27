Moto gp Dall’Igna | Sono veramente contento per Bagnaia
Motegi, 27 settembre 2025 – Da oltre 300 giorni non vinceva una gara sprint. E’ sempre stato un po’ il suo punto debole, ma la crisi che lo aveva avvolto nel 2025 aveva amplificato il concetto. Il ritorno alla vittoria in Giappone di Pecco Bagnaia fa tirare il fiato a Ducati, che da diversi mesi stava cercando di ridare feeling e fiducia al pilota. Ci è riuscita grazie ai test di Misano, fondamentali per trovare le prime spiegazioni alla difficoltà di Bagnaia in fase di frenata. Alla fine, secondo le indiscrezioni recenti, il team avrebbe montato forcellone e forcella 2024 sulla nuova moto e da lì Pecco avrebbe ritrovato il feeling che cercava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Impenna con la moto, perde il controllo e cade: ragazzo soccorso dall'eliambulanza
Moto gp, Dall’Igna: “Sono veramente contento per Bagnaia” - Bagnaia torna al successo dopo oltre 300 giorni, tutta la soddisfazione di Gigi Dall’Igna: complimenti a Pecco. Secondo msn.com
MotoGP 2025. GP del Giappone. Gigi Dall'Igna sul ritorno di Bagnaia: "Davvero contento per Pecco" - Siamo riusciti a ritrovare il bandolo della matassa anche se un po' in ritardo ... Lo riporta moto.it