A prima vista potrebbe sembrare il tocco di una bacchetta magica. Ma mago Merlino non c'entra, nel ritorno alla vittoria di Bagnaia nella sprint in Giappone. Magari il 'segreto' sta nell’aver rimontato forcella e forcellone del 2024. Quale che sia la variante provata sulla Ducati nel test di Misano - provando strade fino ad ora inesplorate, aveva spiegato il torinese dopo la pole position - a Motegi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Moto GP: Bagnaia vince la Sprint in Giappone, secondo Marc Marquez