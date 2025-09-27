Moto GP | Bagnaia vince la Sprint in Giappone secondo Marc Marquez
A prima vista potrebbe sembrare il tocco di una bacchetta magica. Ma mago Merlino non c'entra, nel ritorno alla vittoria di Bagnaia nella sprint in Giappone. Magari il 'segreto' sta nell’aver rimontato forcella e forcellone del 2024. Quale che sia la variante provata sulla Ducati nel test di Misano - provando strade fino ad ora inesplorate, aveva spiegato il torinese dopo la pole position - a Motegi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: moto - bagnaia
MotoGp, Bagnaia: "Brno una delle piste più belle. Il lavoro fatto sulla moto l'ha migliorata"
Moto gp, Bagnaia paga l’errore del box: sbagliata la scelta delle gomme
Moto GP, a Brno il solito Marc Marquez vince la Sprint, Bagnaia 7° ma domani partirà dalla pole
Il pilota del team Gresini correrà sulla stessa moto del fratello Marc e di Bagnaia. Dall'Igna: "la sua stagione è stata impressionante, abbiamo deciso di aumentare il nostro supporto perché possa continuare a crescere" - facebook.com Vai su Facebook
MARC MARQUEZ FRANCESCO BAGNAIA DUCATI CORSE, MOTO GP 2025 TAKIMLAR SAMPIYONU. - X Vai su X
MotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone. Marc Marquez secondo: «Vincere domani? Non me ne frega un ca**o» - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Lo riporta leggo.it
MotoGp, Pecco Bagnaia vince la Sprint del GP del Giappone - Francesco Bagnaia vince la Sprint di Motegi e torna sul gradino più alto di una baby race a 315 giorni dall'ultima volta. ecovicentino.it scrive